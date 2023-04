In ein Lokal in der Alten Burgstraße in Kitzingen wurde am Montagabend, gegen 22.25 Uhr, die Polizei zu einer Streitigkeit gerufen.

Wie es im Polizeibericht heißt, wurde vor Ort ein 25-Jähriger Mann angetroffen, der Lokalgäste anpöbelte. Er schien sichtlich alkoholisiert und litt unter starken Stimmungsschwankungen. Als der Mann in Gewahrsam genommen wurde, leistete er Widerstand. Er fing an die Beamten zu beleidigen und trat nach ihnen. Deshalb wurden auch Handfesseln angelegt, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Der 25-Jährige verbrachte im Anschluss die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Kitzingen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.