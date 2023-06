Bereits am Samstag, gegen 12.20 Uhr, kam es an der Kreuzung Luitpoldstraße/Falterstraße in Kitzingen zu einer Nötigung eines Motorradfahrers durch einen Passanten. Laut Polizeibericht schrie ein 63-jährige Fußgänger, der mit einem beladenen Einkaufswagen unterwegs war, zunächst vom Gehweg aus Passanten sowie Verkehrsteilnehmer an, ehe er sich mit seinem Einkaufswagen auf die Fahrbahn stellte und den Verkehr behinderte.

Zwischen dem Mann und einem bislang unbekannten Kraftradfahrer kam es dann zu einer Diskussion, welche darin gipfelte, dass der Mann mit seinem Einkaufswagen gegen den Motorradreifen fuhr und den Kradfahrer dazu nötigte, mit seinem Motorrad zurückzusetzen. Vermutlich um die Situation zu deeskalieren, entfernte sich der Motorradfahrer, bevor die bereits hinzugerufene Streife der Kitzinger Polizei eintraf.

Beim Motorrad dürfte es sich um eine schwarz/graue Yamaha handeln.

Der genötigte Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 in Verbindung zu setzen.