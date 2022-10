Paul Weltner in Albertshofen feierte seinen 80. Geburtstag. Zum Gratulieren kam auch Bürgermeister Horst Reuther, Pfarrer Otto Gölkel spielte dem Jubilar ein Geburtstagsständchen. Vereinsvorstände und Freunde beglückwünschten den Jubilar und das Telefon wollte gar nicht still stehen.

Der rüstige Senior wurde am 19. Oktober 1942 in Würzburg geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Repperndorf, besuchte dort die Volksschule und begann danach eine Lehre als Feinmechaniker und Galvaniseur in Albertshofen. Es folgten einige Jahre Montage bei der Firma Huppmann und sieben Jahre bei der Firma Knauf. Nach einer Weiterbildung als Führungskraft arbeitete Paul Weltner 28 Jahre lang als Produktmanager und Abteilungsleiter bei der Firma Fehrer bis er in Rente ging.

Schiedsrichter in der Bezirksoberliga und in der Landesliga

1981 zog er in sein neues Haus in Albertshofen. Am 10. September 1983 heiratete er seine Elfriede, geborene Gernert, und 1984 wurde seine Tochter Jeanette geboren.

"Fussball, das war sein Leben" könnte man sagen, denn Paul Weltner spielte ab 1958 in der Jugendmannschaft des TSV Albertshofen, war ab 1974 Jugendtrainer und unter seiner Führung als Spartenleiter ist man dreimal aufgestiegen. 1986 wurde er Trainer der 1. und 2. Mannschaft und es erfolgten zwei weitere Aufstiege. 15 Jahre lang fungierte er als Schiedsrichter und pfiff in dieser Zeit auch in der Bezirksoberliga und in der Landesliga.

Gründungsmitglied des legendären "Höpper-Elfers"

Paul Weltner ist zudem Gründungsmitglied des legendären "Höpper-Elfers" des TSV Albertshofen, dem er über 60 Jahre angehört. "Anno 1986, an einem Abend, saßen zwei Freunde am Telefon. 27 Mal haben wir gewählt und angerufen, dann hatten wir 13 Männer mit Herz und Verstand, der Höpper-Elfer war geboren", erzählt er mit glänzenden Augen. Seit 1996 ist er Ehrenpräsident und fügt stolz hinzu, dass sogar die kürzlich verstorben Barbara Stamm 1994 eine Prunksitzung in Albertshofen besucht hat. Er leitete als Sitzungspräsident verschiedene FEN- Auftaktsitzungen und ist Mitglied beim Dachverband Förderation Europäischer Narren.

„Tanzen war unser Hobby und hat uns bis ins hohe Alter fit gehalten, wir haben viele Bälle in Würzburg und beim Tanz-Club in Kitzingen besucht“, erzählt er. Viele schöne Reisen, wie Kreuzfahrten in der Karibik, Dominikanische Republik, Lanzerote, Ägypten und Mauritius waren unvergessliche Erlebnisse. Heute beschäftigt sich Paul Weltner in seinem großen Garten mit seinem Schäferhund und besucht mit seiner Frau alle zwei Wochen eine lustige Kaffeerunde bei Freunden.