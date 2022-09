Zwei Defibrillatoren stehen in der Gemeinde zur Verfügung. Die Mitglieder des Gemeinderates ließen sich von Auslieferer Thomas Witzel in die Handhabung der Geräte einweisen.

Ein Gerät ist am Rathaus einsatzbereit, ein weiteres am Dorfladen Kummrei. Für ein drittes Gerät, das an der Mehrzweckhalle angebracht werden soll, lässt Bürgermeister Hermann Queck zunächst Fördermöglichkeiten prüfen. Im Dorf wird es keinen Grüngutcontainer geben. Der Gemeinderat lehnte das Angebot wegen der zusätzlichen Anforderungen wie Einzäunung und Aufsicht einstimmig ab.

Kurse in Erster Hilfe

Für Elektroinstallationen im Schulhaus segnete die Ratsrunde zwar Nachträge von rechnerisch 761 Euro ab, insgesamt ergibt sich bei den Kosten eine Minderung von 1600 Euro. Der Rechenschaftsbericht zum Haushalt 2021 schließt im Verwaltungshaushalt von 2.327.247 Euro und 4.038.618 Euro im Vermögenshaushalt. Dem Vermögenshaushalt konnten 415.332 Euro zugeführt und das Restdarlehen von 236.808 Euro getilgt werden. Die allgemeine Rücklage liegt bei 2.656.852 Euro, die Sonderrücklage Abwasser bei 73.579 Euro. Bei der Rücklage Wasserversorgung besteht eine Unterdeckung von 23.721 Euro.

Im Gemeindehaus Meuschel bietet Alfred Schnabel von der Sanitätsbereitschaft am 5. und 11. Oktober jeweils um 18.30 Uhr zwei Erste-Hilfe-Kurse im Rahmen der Aktionswochen 60+ an. Die Gemeinde beteiligt sich auch 2023 mit einem Eigenanteil am Regionalbudget und bittet dazu um Vorschläge zur Förderung von Kleinprojekten.

Für die Brandschutzmaßnahmen an der Mittelschule gingen Zuwendungen von 77.000 Euro aus der kommunalen Hochbauförderung ein, der Restbetrag von 19.000 Euro folgt bei nachgewiesener Verwendung. In der Flur wurde nach kurzer gezielter Suche ein 25 Meter tiefer Brunnen gefunden und frei gelegt, der offensichtlich sehr ergiebig schütten kann. Der Bürgermeister will sich um die wasserrechtliche Genehmigung zur Nutzung kümmern. Michael Friederich regte ergänzend an, die Nutzung schon im Frühjahr 2023 anzustreben.

Energiekonzept erstellen

Stefan Schmidt legte eine Auflistung des Gasverbrauchs in den gemeindeeigenen Liegenschaften vor. Beeindruckt von den Zahlen will die Ratsrunde auf Anregung von Lorenz Weidenbach weitere Verbrauchsdaten ermitteln und ein Energiekonzept erstellen. Die beiden Jugendbeauftragten David Haaß und Thomas Friederich wollen verstärkt auf die Dorfjugend zugehen und über ein Treffen deren Anliegen erfahren.

Michael Friederich regte die zeitweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung an. In der kommenden Sitzung soll nach Vorlage von Zahlen darüber beraten werden. Ein am östliche Dorfrand baurechtswidrig errichteter Fun-Parcours verärgerte die Ratsrunde, er muss umgehend beseitigt werden. Bürgermeister Queck gab drei Termine für Buchbrunn bekannt: Am 20. Oktober um 19 Uhr ist eine Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle geplant, am 15. November eine Gesellschafterversammlung des Dorfladens Kummrei, ebenfalls in der Mehrzweckhalle. Der Adventsmarkt findet in am 26.November vor dem Dorfladen statt.