Mit dem Kommunalen Förderprogramm "Altstadt Dettelbach" beschäftigt sich der Dettelbacher Stadtrat am Montag im Sitzungssaal des Historischen Rathauses ab 18.30 Uhr. Das Gremium hatte im Sommer 2019 das überarbeitete kommunale Förderprogramm zur Durchführung privater Fassadengestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beschlossen. Aufgrund gestiegener Kosten und der Erhöhung des Fördersatzes durch den Freistaat Bayern könnte sich nunmehr die maximale Höhe der Förderung für die Antragsteller von 30.000 auf 50.000 Euro erhöhen.

Auf der Tagesordnung steht zudem die im Landkreis Kitzingen geplante Gesellschaft zur Entwicklung von Wind- und Photovoltaikkraftwerken. Hier wollen sich kommunale Gebietskörperschaften mit Versorgungsunternehmen im Landkreis Kitzingen zusammentun, um so den Ausbau der erneuerbaren Energien besser koordinieren zu können. Das koordinierte Vorgehen soll wesentliche Grundstücke für Windkraftanlagen und Photovoltaikfreiflächenanlagen sichern. Zunächst einmal geht es aber prinzipiell darum, ob die Stadt Dettelbach der Projektentwicklungsgesellschaft beitreten will und was das kostet.

Der Kampf gegen die Baulücken

Außerdem berät das Gremium in der letzten Sitzung des Jahres darüber, ob das so genannte "Dettelbacher Baulandmodell" noch zeitgemäß ist. Bei der Entwicklung und Ausweisung von Bauflächen war es bisher so, dass von der Stadt mindestens 60 Prozent der Flächen erworben wurden. Weil die Stadt im Umkehrschluss 40 Prozent der Fläche nicht in der eigenen Hand hat, ist die Bebauung hier nicht gewährleistet – es wird gerne gehortet, was zu viele Baulücken führt. Eine mögliche Lösung des Problems: Künftig wird neues Bauland nur ausgewiesen, wenn die Stadt über die gesamte Fläche verfügt.