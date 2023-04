Um dem Schulprofil der Inklusion gerecht zu werden, braucht es alle Mitglieder der Schulfamilie. Aus diesem Grund wurde auch in diesem Jahr wieder der Inklusionstag veranstaltet, durchgeführt von der Klasse 8a für alle unsere Fünftklässler. Zu diesem Zweck veranstalten die bereits erfahreneren Realschüler*innen Workshops für die jüngeren. Alle Teilnehmer sollen die Möglichkeit bekommen, mehr über verschiedene Beeinträchtigungen zu erfahren und auf diese Weise die zentrale Bedeutung von Inklusion begreifen. In den Gruppen wird schlechtes Sehen simuliert, Probleme beim Hören nachgeahmt, motorische Geschicklichkeit und Konzentrationsfähigkeit getestet. Außerdem durchfahren die Kinder Parcours mit einem Rollstuhl und müssen versuchen auf Krücken alltägliche Aufgaben zu bewerkstelligen. Neu in diesem Jahr war Therapiehund Joy mit seiner Begleiterin Frau Maus, die den Klassen Interessantes über die positive Wirkung von Hunden erzählen konnte. Der Tag war ein großer Erfolg und sorgt hoffentlich dafür, dass nicht nur an unserer Schule Inklusion immer mehr zur Normalität wird.

Von: Hannah Bachmann (Lehrerin, Staatliche Realschule Kitzingen)