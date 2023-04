Thomas Lößlein, Obermeister der SHK-Innung (Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik) erklärte in der Freisprechungsfeier, dass sich die jungen Gesellen vor dreieinhalb Jahren für einen zukunftsträchtigen Beruf entschieden hätten. Die Gesellschaft altere zunehmend und deshalb würden immer mehr seniorgerechte Wohnungen gebraucht. Zudem erforderten immer heißere Sommer in Zeiten des Klimawandels immer mehr Klimaanlagen.

Dazu kämen immer dichtere Gebäude, die einer automatisierten Be- und Entlüftung bedürfen. Die Energiewende sei in aller Munde und stelle immer größere Herausforderungen an die SHK-Branche, was den Einbau hochmoderner Heizungsanlangen mit dem Anteil von 65 Prozent an regenerativen Energien erfordert. Für alle diese Aufgaben hätten die jungen Gesellen eine beruflich fundierte Basis.

Lößlein appellierte an die Freigesprochenen, ihrem Beruf und ihrem Betrieb treu zu bleiben und sich nicht von kurzfristigen Angeboten locken zu lassen. Der SHK-Beruf biete beste Aussichten zur Spezialisierung und Weiterbildung, etwa zum Techniker oder Meister.

"Hiermit spreche ich Sie frei von ihren Pflichten und begrüße Sie im Gesellenstand", wandte sich der Obermeister an die frisch gebackenen Gesellen. Ihre Gesellenbriefe erhielten: Raphael Ebner aus Dettelbach (Firma LKW, Kitzingen), Tom Küffner aus Güntersleben (Lößlein, Mainstockheim), Florian Prähofer aus Volkach und Sebastian Purucker aus Castell (beide KIV, Schwarzach), Mirko Stahl aus Marktbreit (Gaiser, Kitzingen).

"Ich bin bei Ihnen in zweierlei Hinsicht zuhause", meinte Michael Bissert, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken. Denn er komme als Iphöfer aus dem Kitzinger Landkreis und das SHK-Handwerk sei seine berufliche Heimat. Bissert wertete die Freisprechungsfeier als Zeichen der Wertschätzung für die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.

Der Präsident gratulierte und bemerkte, dass die Handwerker jeden Tag Werte erschaffen und Energie- und Umwelt-Ressourcen sichern. Die jungen Gesellen seien jetzt kompetente Experten und wichtige Ansprechpartner für die Kunden. Bissert animierte die Freigesprochenen, die berufsspezifischen und fachübergreifenden Qualifizierungsangebote zu nutzen. Gerade in Zeiten des Klimawandels und der Energiewende würden Fachleute dringend gebraucht.