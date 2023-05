Am Sonntag, 21. Mai, begehen die Museem den Internationale Museumstag. Auch Dettelbach ist mit den Museen Pilger und Wallfahrer im Kultur- und Kommunikationszentrum, dem Heimatmuseum Haslau und Umgebung an der Stadtpfarrkirche St. Augustinus sowie dem Kolping- und Handwerksmuseum im Faltertor dabei, heißt es in einer Pressemitteilung des KUK, dem auch die folgenden Inhalte entommen sind.

Im Museum Pilger und Wallfahrer im KUK Dettelbach findet um 14 Uhr die Führung "Wein und Verwandlung" mit Sabine Pfannes in Verbindung mit einer kleinen Weinprobe statt und im Kolping- und Handwerksmuseum lädt Kunstschmied Raimund Sauer um 16 Uhr zur Führung "Dettelbacher Handwerk" ein. Alle Führungen und der Eintritt sind kostenfrei.

Am Museumstag geöffnet ist das Museum Pilger und Wallfahrer im KUK von 10 bis 16 Uhr, das Kolping- und Handwerksmuseum im Faltertor sowie das Heimatmuseum Haslau und Umgebung an der Stadtpfarrkirche jeweils von 13 bis 17 Uhr.