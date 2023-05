Eine Führung zum Thema "Gewürz und Arznei – Kräutervielfalt im ländlichen Garten" findet am Samstag, 27. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr im Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim statt. Dies geht aus einer Mitteilung des Freilandmuseums Kirchenburg hervor.

Der Museums- und Kräutergarten, der kürzlich als Naturgarten im Rahmen der Initiative "Bayern blüht2 zertifiziert wurde, präsentiert sich in seiner vollen Pracht. Die Kräuterexpertin führt in die Geschichte des Kräuteranbaus ein und stellt verschiedene Pflanzengruppen vor. Welche Heilpflanzen und Kräuter wurden schon immer im ländlichen Garten angebaut? Was verwendete man zur Wundversorgung und Medikation? Welche Gewächse fanden in der heimischen Küche in Form von Gewürzen ihren Platz?

Ergänzend wird auch ein Blick auf die Bedeutung der Pflanzen im Volks- und Aberglauben geworfen. Zum Ausklang werden verschiedene Kostproben mit kräuterlicher Note gereicht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bis Samstag, 20. Mai, unter Tel.: (09326) 1224. Die Führung ist im Eintrittspreis für das Museum enthalten; Treffpunkt ist an der Museumskasse.