„Zauber des Neuanfangs – ein Osterspaziergang durch den Schlosspark“ – das ist das Motto von Schlossparkführerin Diana Fuchs für die Führung durch den Schlosspark auf dem Schwanberg am Sonntag 16. April. Beginn ist um 14 Uhr am Brunnen vor der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg. Die Führung ist kostenlos, Spenden dienen der Erhaltung des Schlossparkes, zurzeit der Pflege der Parkweg, wie es in der Einladung der Communität Casteller Ring heißt.