Zu einem Frühstück mit Produkten aus dem Fairen Handel trafen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Weltladens Kitzingen. Die Frühstücksrunde diente dem Austausch und der Klärung von Fragen, die im Weltladen im Verkauf und in der Organisation auftauchen und die besonders für die Neulinge im Laden-Team wichtig sind. Beim Gespräch darüber, was den oder die einzelne motiviert, im Weltladen mitzuarbeiten, kamen vielfältige Sichtweisen zum Ausdruck. "Mir ist wichtig, den Produzenten ein menschenwürdiges Einkommen zu ermöglichen." "Ich schätze den Umgang mit den Kunden und die Gespräche, die sich daraus ergeben." "Die fair gehandelten Lebensmittel tragen (fast) alle das Bio-Siegel; der schonende Bio-Anbau nützt Mensch und Umwelt." "Mein Anliegen ist die Bildungsarbeit und die Aufklärung über die Hintergründe der Produkte und ihrer Erzeugung, besonders auch an die jüngere Generation." "Ich beschäftige mich gerne mit Ernährungsfragen und interessiere mich sehr für die hochwertigen Lebens- und Genussmittel im Sortiment." Wie verschieden sich die Motivation der einzelnen auch zeigte, einig waren sich alle darin, dass im Weltladen jeder und jede entsprechend der Talente und Vorlieben den passenden Arbeitsplatz für den ehrenamtlichen Einsatz finden kann.

Von: Christa Heinrich (Mitglied im Initiativkreis, Eine-Welt-Gruppe Kitzingen e. V.)