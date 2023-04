Der Frühling naht in großen Schritten und die Fair-Trade-Gemeinde Rödelsee blüht am Wochenende des 22. und 23. April so richtig auf. Zwei Tage lang, jeweils von 11 bis 18 Uhr, lockt der Rödelseer Frühling bei freiem Eintritt wieder mit zahlreichen Attraktionen in die Gemeinde am Schwanberg. In unmittelbarer Nähe des Marktgeländes befinden sich kostenlose Parkplätze.

Zwischen 90 und 95 Ausstellerinnen und Aussteller erwarten die Menschen rund um das Crailsheimer Schloss. Das sind nach den Worten von Henry Holl vom Organisationsteam Märkte eine etwas geringere Zahl als vor der Pandemie. Einige hätten auch aufgehört. Doch es gebe auch neue Gesichter auf dem Markt, freut sich Holl. Insgesamt hat das Team die Marktfläche kompakter gestaltet.

Aufbruchsgefühle nach der dunklen Jahreszeit, laue Lüftchen, die durch die Straßen und Gassen der Gemeinde wehen – das Organisationsteam verspricht für die beiden Tage wieder Attraktionen am laufenden Meter. Auf der hinreichend bekannten Genussmeile im Romantik-Dreieck von See, Schlosshof und Kirche präsentieren regionale Aussteller ihre Produkte. Sie wollen den Gästen nicht nur den Mund wässrig machen, sondern bieten auch frische Gestaltungsideen für Haus und Garten sowie persönliche Accessoires, um sich zu Hause den Alltag zu versüßen.

Kinderkarussell, Zauberer und Wurfbude für den Nachwuchs

Keramik für Feinschmecker und Gartenfreunde, edle Stoffe und Tücher, Schmuck aus Designer- und Meisterhand, Kunstvolles aus Holz, Stein oder Metall, Orchideen und andere Pflanzenraritäten, dazu kulinarische Spitzenerzeugnisse aus regionalen Käsereien und Metzgereien sowie Honig, Obstbrände oder rustikales Steinofenbrot – und das ist nur eine kleine Palette dessen, was die Gäste erwartet. Garniert wird diese Auswahl mit neuesten Trends und Deko-Ideen für Eigenheim und Garten, präsentiert im Ambiente um das von der Gemeinde erworbene Crailsheimer Schloss. Auch im geheimnisumwitterten Schlosskeller wird es diesmal einige Überraschungen geben.

Die Angebote kommen bei Besucherinnen und Besucher gut an, weiß Holl. Wochen oder gar Monate danach erreichten ihn noch Anfragen, wie man zu einem Aussteller Kontakt bekomme. Auf den Nachwuchs, und darauf hat das Organisationsteam großen Wert gelegt, warten ein Kinderkarussell und eine Wurfbude. Zauberer Mäd Schick will mit überraschender Magie und verschmitztem Wortwitz nicht nur Kinder zum Staunen und an den Rand der Realität bringen – und ein Kettensägenkünstler verbindet moderne Technologie mit der traditionellen Kunst des Holzschnitzens. Die örtliche Gastronomie wird sich wieder mächtig ins Zeug legen und mit köstlichen Schmankerln den Aufenthalt in Rödelsee abrunden.