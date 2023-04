Nach dreijähriger pandemiebedingter Zwangspause fand wieder das traditionelle Frühlingskonzert des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) statt. Begrüßt durch die Musik-Klasse der fünften Jahrgangsstufe mit dem Lied "Karibu" (Leitung Gerd Semle) wurde das Publikum von Schulleiter Achim Höfle und der Landrätin Tamara Bischof willkommen geheißen. Diese betonte in ihrem Grußwort, wie sehr sie sich freue, wieder Konzerte am LSH besuchen zu können und lobte sowohl Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte dafür.

Souverän moderiert von Leah-Louisa Wittek präsentierten die Ensembles und Musik-Klassen der Unterstufe (Leitung Gerd Semle und Katja Rappelt) ihr Programm, Traditionals aus Afrika und der Ukraine, Kompositionen von Larson und Wedgwood, bis sich Hyun-Hee Jung, begleitet von Sikai Zhao am Klavier, mit "Gudaeranun si" von Mingzishan anschloss. Der Mittel- und Oberstufenchor (Leitung Michael Kütt) endete zur Pause mit einem besinnlichen Traditional aus Finnland "Vem kan segla förutan vind" und "When I’m sixty-four" von den Beatles. Nach der Pause brachte die Rockband des LSH (Leitung Gerd Semle) den Saal mit ihrem Auftritt buchstäblich zum Kochen. In wechselnden Besetzungen zeigten die Schülerinnen und Schüler große Begeisterung bei "I Was Made for Loving You", "Zombie", "Californication" und "Ein Kompliment", bejubelt von allen Anwesenden.

Trotz einiger Krankheitsfälle schloss sich die Most Little BigBand mit jazzigem Klang und feinem Timing mit "Penthouse One" und "Secrets" von James Rae an, bevor der Mittel- und Oberstufenchor mit "An Irish Blessing" und "What a Wonderful World" den Abend beendete. Abschließend verteilte der Musik-Fachschaftsleiter Michael Kütt Blumen an die Schülerinnen und Schüler der Q12 als Dank für ihr musikalisches Engagement an ihrer Schule. Ausdrücklich mitgemeint waren diejenigen, denen diese "Denière" in den vergangenen Jahren versagt geblieben war. Der letzte Applaus zeigte noch einmal die Freude darüber, dass ein solches Frühlings"erwachen" wieder Wirklichkeit geworden war.

Von: Michael Kütt (Fachschaftsleiter Musik am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)