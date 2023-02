Jetzt ist Frühjahrsputz angesagt. Nicht nur in Zuhause, sondern auch in den Nistkästen unserer Wildvögel. Wer die Reinigung der Vogelbehausungen im Herbst nicht mehr geschafft hat, kann dies nun noch nachholen - bevor es wieder warm wird und die neue Brutsaison beginnt. Der Kreisvorsitzende des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV), Klaus Sanzenbacher, möchte mit diesem Foto alle Naturfreunde an diese Reinigungsarbeiten erinnern. Meise, Spatz und Co. werden es mit reichlich gesundem Nachwuchs danken, heißt es in einer Pressemitteilung des LBV.