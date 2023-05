Die Mitarbeiterinnen der interdisziplinären Frühförderstelle arbeiten seit vielen Jahren mit anderen Einrichtungen und Institutionen zusammen.

Die Netzwerkarbeit mit anderen Einrichtungen, die für Kinder und Familien weitere Hilfsangebote und Beratung bieten können, ist den Mitarbeiterinnen der Frühförderstelle sehr wichtig. Um die gute Zusammenarbeit weiterhin zu stärken und Eltern gut beraten zu können konnten die Mitarbeiterinnen in der Erich-Kästner-Schule Kitzingen im Unterricht hospitieren und sich im Anschluss über die Möglichkeiten der Einrichtung austauschen. Außerdem besuchten sie das Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung in Würzburg und bekamen einen interessanten Einblick und eine Führung in der Einrichtung.

Die gute Vernetzung mit diesen und anderen Einrichtungen bleibt auch in Zukunft ein wertvoller Teil der Arbeit in der interdisziplinären Frühförderstelle Kitzingen.

Von: Christine Geschwandtner (Leitung, Frühförderstelle Kitzingen)