Am Dienstagabend ist es auf der Staatsstraße 2271 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Lastwagen gekommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, wurde ein 20-Jähriger dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Kitzingen betraut.

Einen Lkw in langgezogener Kurve überholt

Kurz vor 21.00 Uhr hatte sich der Verkehrsunfall zwischen dem Kaufland und dem Ortseingang von Kitzingen ereignet. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen hatte der 20-Jährige mit seinem Skoda in einer langgezogenen Kurve einen vorausfahrenden Lkw überholt. In dieser Situation kam es offenbar zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden slowakischen Sattelzug.

Obwohl der Rettungsdienst schnell vor Ort war, kam für den aus dem Landkreis Kitzingen stammenden Pkw-Fahrer jede Hilfe zu spät. Der 56-Jährige am Steuer des Sattelzugs blieb dem Sachstand nach unverletzt.

Neben der Kitzinger Polizei und dem Rettungsdienst befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Kitzingen im Einsatz. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

