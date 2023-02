Raus aus den Sorgen des Alltags, einfach mal abtauchen, entschleunigen, sich auf den Takt der Musik konzentrieren, Bewegungen über die Schmerzgrenze hinaus ohne Schmerzen im Miteinander, das ist Leben pur.

"Ohne das wären wir oftmals aufgeschmissen", so manch einer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im voll besetzten Saal beim "Fröhlichen Tanzen" im Löwenhof in Rödelsee. Tanzen ist Therapie und kann Medizin sein in so manch schweren Lebenssituationen wie Depression, Einsamkeit, und Trauerbewältigung. "Da bist du weit weg von deinen Problemen, fühlts dich so richtig in deinem Element, fühlst dich wohl". Und so war es beim Tanznachmittag mit dem Seniorenforum: die Gefühle tanzten mit, wie auch die Seelen mitschwangen. Beim "Mexi-Colo", dem "Tennessee Wig Walk", "Walzertraum" oder "Großer Atlantik" als "Alle" im Saal auf der Tanzfläche waren: Irgendwann brauchte man keine Schritte mehr mitzuzählen, ganz automatisch bewegten sich die Füße im Takt in der großen Formation. Balsam für die Seele auch der Sitz-Tanz: "Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt", Leib und Seele ergänzten sich. "Da spürst du mal nichts, außer einem tollen Gefühl".

Ein unvergesslicher Nachmittag unter dem Motto: "Nicht alleine bleiben, gemeinsam tanzen! ermöglicht durch das hervorragende Engagement der beiden Tanzleiterinnen Andrea Lapp und Claudia Hochholzer, die in den Tanzkreisen in Astheim, Buchbrunn, Dettelbach, Kitzingen und Sommerach das ganze Jahre eine bewegende wohltuende Gemeinschaft schaffen. "Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge und bindet den Vereinzelten zur Gemeinschaft. Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert - Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele." so der Kirchenlehrer Augustinus. Ebenso vom großen Kirchenlehrer die Empfehlung: "Mensch, lerne Tanzen, damit die Engel im Himmel mit dir etwas anzufangen wissen".

"Bin ich froh, mich aufgerappelt zu haben, meinen ganzen Mut zusammen genommen zu haben, hat mir gut getan", so manch einer der Teilnehmer. Am Ende der Dank der "Tänzer" und des Seniorenforums Kitzingen an die Tanzleiterinnen, die mit viel Herzblut viele Tanznachmittage gestalten.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Dekanatsaltenseelsorger, Seniorenforum Dekanat Kitzingen)