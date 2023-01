Mit frischem Elan will der SV Nenzenheim in das neue, der frisch gewählte Vorstand in die kommenden vier Jahre starten: Wie bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag deutlich wurde, sollen Investitionen in die Ausstattung des Sportheims und für den Kindersport sowie vor allem die Rückkehr des SV mit einer eigenen ersten Fußballmannschaft in die B-Klasse dafür sorgen.

"Ich bin noch nicht fertig" – mit diesen Worten kündigte Vorsitzender André Müller vor den Neuwahlen seine erneute Kandidatur an. Im Jahr 2020 hatte er das Amt von dem ein Jahr früher aus dem Turnus ausgestiegenen Andreas Hassold übernommen – dann kam Corona, und damit der sportliche Betrieb sowie das Vereinsleben lange zum Erliegen. Mit ihm warfen auch Hans Ott (Kassier) und Schriftführer Martin Sandreuter ihren Hut wieder in den Ring.

Die stellvertretende Vorsitzende Cornelia Baumbach trat nach mehr als zehn Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr an. Nachdem sie in den vergangenen Jahren nach mehreren sportlichen Weiterbildungen ihren Fokus in der Vereinsarbeit immer mehr auf stark frequentierte Kurse wie Damen-Gymnastik oder – neu – Männer-Yoga verlegt hatte, wolle sie sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, bleibe aber der Breitensportabteilung weiter treu. Für sie folgt nun Marcel Schumann in den Vorstand, dessen Frau Syndi weiter als Abteilungsleiterin für Gymnastik im Vorstand fungiert. Zusammen mit der frisch gewählten Beisitzerin Claudia Schreier bietet sie rund zwei Dutzend Mädchen und Jungen aus dem Dorf und Umgebung wöchentlichen Kindersport an.

Sportheim soll wieder wärmer werden und mehr Leute anziehen

Als weitere Beisitzer wurden Manfred Falk, Thomas Wolf und Jürgen Rabenstein in der vom früheren Vorsitzenden Wolfgang Freyberger geleiteten Wahl bestimmt. Rabenstein, ein alt gedienter Fußballer mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Platz, trainiert nun ab der kommenden Rückrunde die Spieler der Fußballmannschaft. Die 2001 zusammen mit dem FC Seinsheim gegründete Spielegemeinschaft, die vor wenigen Jahren um Spieler des SV Markt Einersheim erweitert wurde, war zum Jahresende 2022 beendet worden.

Von einem Neuanfang als SV Nenzenheim bei den fußballerischen Wettbewerben erhofft sich der Verein mit Abteilungsleiter Philipp Heubach wieder mehr Zusammenhalt und Teilnahme auch von Spielern aus der eigenen Gemeinde sowie mehr Betrieb bei den Spielen sowie Veranstaltungen rund ums Sportheim. Damit dieses auch in den kälteren Monaten des Jahres mehr frequentiert wird, soll im Gastraum die Heizungsanlage ausgetauscht werden. Für den Kindersport wird ein Sprungkasten angeschafft.

Vorsitzender Müller appellierte an die 25 der insgesamt 220 Vereinsmitglieder, sich als Helfer beim Thekendienst am Freitagsstammtisch, den Heimspielen oder den größeren Veranstaltungen wie dem Sportfest, das heuer am ersten Juli-Wochenende zum zweiten Mal stattfinden soll, oder der Kirchweih zu beteiligen.

Zusammen mit dem Weinbauverein bildet der SV seit Jahrzehnten schon eine Festgemeinschaft zum Weinfest, das heuer nach coronabedingter Zwangspause wieder vom 28. April bis 1. Mai im Festzelt stattfinden wird.