Es geht aufwärts bei der Schützengesellschaft (SG) in Nenzenheim: Im vergangenen Jahr kam ein ganzer Schwung Jugendlicher neu in den Verein. Bei Schießbetrieb und Festen wurde ein Plus für die Vereinskasse gezielt. Und geehrt wurde auch noch in der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus.

Jahrelang hatte der Traditionsverein, der im Jahr 2025 sein 100-jähriges Jubiläum feiert, Nachwuchssorgen. In den vergangenen Monaten kam dann ein knappes Dutzend Neuzugänge in der Jugend dazu. Große Freude bei Jugendwart Sven Rünagel, der im Schulterschluss mit Stephan Wolf die Ausbildung am Luftgewehr beim dienstäglichen Schießbetrieb übernimmt, sowie beim Rest des Vereins. Zweiter Schützenmeister Hans Wolf und Sportwart Friedrich Bröse verliehen dann auch gleich die ersten Nadeln für den Erfolg bei vereinsinternen Wettbewerben an die Jungschützen.

Sportliche Erfolge

Drei Mannschaften hatte die SG im vergangenen Jahr zu den Wettkämpfen im Schützengau Kitzingen gemeldet. Von 20 Wettkämpfen wurden zwölf verloren, einer verlief unentschieden. Vereinsmeisterin bei der Jugend wurde Laura Wolf mit 155 Ringen bei 20 Schuss aufgelegt. In der Kategorie "frei" holte sich bei den Jugendlichen Stella Wolf mit 162 Ringen bei 20 Schuss den Titel. Beste Schützin bei den Damen war Katrin Kehrer (352 Ringe), bei den Herren Sven Rünagel (372 Ringe).

Sportliche Wettbewerbe gab es auch beim "Kegeln & Schießen"-Sommerfest (dieses Jahr am 16. Juli), bei dem die historische Kegelbahn am Schützenhaus immer wieder in Betrieb genommen wird. Bester Kegler war Friedrich Bröse mit 27 Holz, mit dem Gewehr holte sich Jungschütze Timo Löslein mit 41 Ringen den ersten Platz. Mit der Kreissportplakette in Silber war kürzlich Stephan Wolf ausgezeichnet worden.

Nachdem Corona die Schießwettkämpfe in den vergangenen zwei Jahren ausgebremst oder gestoppt hatte, war das Geschehen im vergangenen Herbst wieder fast wie früher. Allerdings fanden im gesamten Gau keine Damenwettkämpfe statt, weshalb Damenwart Elgin Inderwies auch keinen Bericht vorzulesen hatte.

Finanzielles Polster wird immer dicker

Kassier Udo Nahr berichtete vom Trend, das finanzielle Polster des Vereins stetig dicker werden zu lassen. Haupteinnahmequellen seien neben den Mitgliedsbeiträgen vor allem die Festivitäten, zu denen die Ausrichtung der Kirchweihfeierlichkeiten am Montag im Feuerwehrsaal sowie das Kirchweih- und Bürgerschießen zählen, das in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfand.

Der erst am Tag zuvor frisch gewählte neue Gauschützenmeister Achim Krämer nahm dann die Ehrungen für den Deutschen und Bayerischen Schützenbund vor. Seit 25 Jahren dabei sind Willi Bayer, Caroline Santo und Stephan Wolf, seit 40 Jahren Udo Nahr, Erich Kistner und Herbert Nagler.