Am Montagmorgen brachen wir zu früher Stunde vom Hauptbahnhof in Würzburg Richtung Norden auf. Nach einer langen, aber lustigen Zugfahrt kamen wir abends in der Jugendherberge auf Sylt an. An diesem Abend erhielten wir bereits einen ersten Eindruck von der wunderschönen Dünenlandschaft um uns herum, die wir im Laufe der Woche noch näher erkundeten. So unternahmen wir zum Beispiel eine Radtour zum Strand, eine Bootstour zu den Seehundbänken und einen Erkundungstripp in das Wattenmeer. Wir verbrachten eine fantastische Zeit auf Sylt, in welcher wir uns noch besser kennenlernten und wären gerne noch länger geblieben.

Von: Katharina Sambeth (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)