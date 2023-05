Nach dem ersten Friedensmarsch im Jahr 2021 war es am 26. April wieder so weit: Die Naturfreunde veranstalten ihre Friedenswanderung unter dem Motto "Frieden in Bewegung 2023" einmal von Westen nach Osten, quer durch Deutschland. Die Wanderung startet laut Mitteilung in Straßburg vor dem Europaparlament und wird am 2. Juli am ehemaligen KZ Theresienstadt in Tschechien enden. Am Donnerstag, 25. Mai, wird die Wandergruppe auch durch den Landkreis Kitzingen laufen. Das schreiben die Veranstalter in einem Pressebericht.

Im Zentrum stehen die Themen Abrüstung und Frieden. Die Wanderung wird besonders im Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine veranstaltet. Sie soll Menschen dazu bringen, ins Gespräch über diese Themen zu kommen und Diskussionen zu führen.

An vielen Etappen werden vielfältige Angebote und Aktivitäten rund um diese Thematik für die Wandergruppen geboten. Auch in Kitzingen ist dies der Fall, teilen die Naturfreunde mit.

Am 25. Mai trifft sich die Gruppe um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Kitzingen. Von dort geht es weiter nach Dettelbach. Dort startet um 11.30 Uhr die Wanderung am Rathaus und geht durch die Altstadt nach Neuses am Beg. Auf der Höhe wandern die Teilnehmer an der Mainschleife entlang bis nach Escherndorf und weiter nach Obereisenheim.

Die Anmeldung zur Friedenswanderung ist möglich auf der Homepage des Verbands: www.naturfreunde,de/frieden-in-bewegung-2023.

Die Naturfreunde als politischer Verband

Die Naturfreunde Deutschlands stehen nach eigener Beschreibung als politischer Verband nicht nur für Frieden, sondern auch für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur. Mit über 56.000 Mitgliedern in 540 Ortsgruppen engagieren sie sich ehrenamtlich für die sozialökonomische Transformation der Gesellschaft, unter anderem auch in Kitzingen.