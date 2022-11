"Songs of Peace" lautet das Motto des Konzertes, das im Rahmen der ökumenischen Friedensdekade am Samstag, 12. November, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Kitzingen stattfindet. Die drei Musiker Benjamin Pieper, Matthias Rambow und Martin Blaufelder haben laut Einladung des Dekanats ein abwechslungsreiches Programm mit bekannte Friedenslieder von Reinhard Mey, Marlene Dietrich, U2, Bob Marley, John Lennon, Michael Jackson und vielen mehr vorbereitet. Untermalt wird das Konzert mit Texten von Dieter Brückner. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.