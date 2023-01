Die Veranstaltungen der Allianzgebetswoche, an der sich vom 8. bis 15. Januar verschiedene Kirchengemeinden und freikirchliche Gemeinschaften in Kitzingen beteiligen, geben Impulse, der Freude auf die Spur zu kommen. Darüber informiert das evangelisch-lutherische Dekanat Kitzingen in einer Pressemitteilung. Die Allianzgebetswoche beginnt mit einem Gottesdienst am Sonntag, 8. Januar, um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, der die Freude an der Schöpfung zum Thema hat.

Weitere Themen sind: Montag, 9. Januar, 19 Uhr: "Freude an Jesus Christus", Christliche Gemeinde Kitzingen, Max-Planck-Str. 4a; Dienstag, 10. Januar, 19 Uhr: "Freude als Frucht des Heiligen Geistes", Freie Christengemeinde Kitzingen, Neue Mainlände 3; Mittwoch, 11. Januar, 19 Uhr, "Zur Freude geschaffen", Landeskirchliche Gemeinschaft Kitzingen, Richthofenstr. 41; Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr, "Freude im Miteinander", Freie evangelische Gemeinde Kitzingen, Franzensbader Str. 1; Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, Jugendabend "Freude über die Erlösung", Friedenskirche Kitzingen, Martin-Luther-Str. 4; Sonntag, 15. Januar, 11 Uhr, Gottesdienst "Ewige Freude", Landeskirchliche Gemeinschaft Kitzingen, Richthofenstr. 41.