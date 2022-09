Corona wirbelte einige Pläne im Freizeitland Geiselwind durcheinander. In diesem Jahr soll es aber so weit seit: Neben Halloween im Oktober geht erstmals auch das Winter-Wunderland an den Start. Park-Betreiber Matthias Mölter sagt, wie er sich das vorstellt.

Matthias Mölter: Grundsätzlich gut. Zum Start an Ostern spielte zum Glück das Wetter mit. In der Nebensaison – also außerhalb der Ferien – gab es einige Zuwächse. Ebenso bei den Besuchen von Gruppen. Im Sommer selber hatten wir leichte Rückgänge, wohl auch weil der August zu warm war. Dazu kam, dass es tatsächlich alle vier August-Samstage verregnet hat – das war schon Pech.

Mölter: Ja, im Park merken wir schon, dass mehr gespart wird. Vergangenes Jahr hatten wir nach den Lockdowns das Gefühl, dass einiges nachgeholt wird und – wenn man so will – jeder zweimal isst. Das hat sich inzwischen geändert, in dem Bereich gab es Umsatzeinbrüche. Spürbar ist auch eine große Nachfrage nach Rabatt-Coupons.

Mölter: Die Eintrittspreise sind sicher hoch, aber auch gerechtfertigt, weil wir massiv gebaut haben. Es gab in diesem Zusammenhang auch die eine oder andere Mail an mich mit der Frage, ob wir wüssten, wie teuer alles geworden ist. Natürlich wissen wir das – und deshalb müssen wir letztlich auch mitziehen. Energie, Personal, Wareneinkauf – das kostet. Trotzdem versuchen wir familienfreundlich zu bleiben.

Mölter: Ab Oktober steht wieder Halloween an. Immer an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Wie gehabt mit Feuerwerk und Sonderprogrammen. Der 31. Oktober ist natürlich der Höhepunkt. Vergangenes Jahr war es sogar der beste Saison-Tag mit fast 10.000 Besuchern. Regulär war bis 22 Uhr geöffnet – um 24 Uhr sind die Letzten damals gegangen.

Mölter: Nach Halloween ist der Park noch bis 7. November geöffnet. Danach schließen wir drei Wochen. Geplant ist, dass am 26. November dann das Winter-Wunderland öffnet. Wir haben vor – in der heutigen Zeit noch unter Vorbehalt – bis 15. Januar an den Wochenenden und in den Winterferien den Park zu öffnen. Nach dem 15. Januar schließen wir, bis es Ostern wieder losgeht. In dieser Zeit stehen TÜV, Wartungen und Instandhaltungen an.

Mölter: Ja, wir wollen den Schritt zum Ganzjahrespark vollziehen.