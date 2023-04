Die beiden Freizeitbuslinien, Linie 105 - das „Mainschleifen-Shuttle“ und Linie 107 „Mainschleifen-Express“, sind ab Mai wieder „on tour“, lässt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung, der die folgenden Inhalte entnommen sind, wissen.

Die VGN-Freizeitlinie 107 „Mainschleifen-Express“ ist vom 1. bis 21. Mai und vom 16. September bis 1. November immer samstags, sonntags und feiertags unterwegs. Der Express verkehrt allerdings zwischen dem 22. Mai und 15. September wegen einer Vollsperrung der Bahnlinie Nürnberg-Würzburg nicht.

So funktioniert die Nutzung der Linie 107: Wer am Wochenende mit dem sogenannten VGN-Ticket oder dem Deutschland-Ticket (49 Euro-Ticket) zum Beispiel aus dem Großraum Nürnberg nach Kitzingen anreist, kann dort in den Express-Bus Richtung Mainschleife umsteigen. Wer von der Mainschleife ins VGN-Tarifgebiet zum Beispiel nach Nürnberg reisen möchte, kann den Bus im Umkehrschluss für seine Reise zwischen Volkach-Bahnhof und Kitzingen-Bahnhof als Busservice nutzen. Auch hier gilt: Wer ein VGN-Ticket oder ein Deutschland-Ticket besitzt, zahlt nichts extra.

Haltestellen beim Mainschleifen-Express sind Dettelbach, Schwarzenau, Stadtschwarzach, Münsterschwarzach, Sommerach, Nordheim und Volkach.

Für das Mainschleifen-Shuttle (Linie 105) gibt es in diesem Jahr einen neuen Fahrplan und nur noch eine Freizeitbuslinie. Diese bedient zwischen dem 12. Mai und 8. Oktober ab Volkach-Bahnhof folgende Orte: Volkach, Fahr, Gaibach, Astheim, Escherndorf, Untereisenheim, Obereisenheim, Wipfeld, Nordheim, Sommerach und Münsterschwarzach.

Der Bus ist mehrmals täglich unterwegs und bietet beispielsweise zwischen Volkach, Nordheim, Sommerach und Schwarzach eine zeitweise Verbindung im Stundentakt. Wer ein gültiges Deutschland-Ticket (49 Euro-Ticket) sein Eigen nennt, fährt auch auf der Freizeitbuslinie „Mainschleifen-Shuttle“ ohne Zusatzkosten.

Die Fahrpläne für die beiden Freizeitbus-Linien 105 und 107 gibt es unter www.volkach.de