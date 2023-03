Im Rahmen der neuen Reihe "Freitagssoirée" wird der Kirchenchor St. Johannes Kitzingen unter Leitung von Christian Stegmann am Freitag, 17. März, gemeinsam mit Organistin Regine Schlereth das Werk "Via crucis" ("Der Kreuzweg") für Chor und Orgel von Franz Liszt zur Aufführung bringen.

Wie Regionalkantor Christian Stegmann in Rahmen einer Pressemitteilung mitteilt, stellt diese Vertonung des großen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert eindrucksvoll die 14 Stationen des Kreuzweges dar: Ausdrucksstarke Orgel- und Chorpassagen in dichter Harmonik sowie die Eingliederung bekannter Passionsmelodien bieten die Möglichkeit, den Kreuzweg einmal in Form von Musik wahrzunehmen. Zu den einzelnen Stationen werden Bilder eines Kreuzweges des Künstlers Sieger Köder auf Leinwand projiziert.

Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.