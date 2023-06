Zum jährlichen Spaziergang luden bei sonnig-heißem Wetter die Freien Wähler Iphofen an den Marktplatz in Iphofen ein. Fraktionsvorsitzende Peggy Knauer und Bürgermeister Dieter Lenzer begrüßten die Bürgerinnen und Bürger und freuten sich über das große Interesse. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Freien Wähler entnommen.

Unter dem Motto "Archäologie & Wohnen in Iphofen" wurden die verschiedenen Stellen im Stadtteil Iphofen angelaufen, an denen in den vergangenen Jahren archäologischen Funde entdeckt wurden: Das Wohnbauprojekt der Firma Haag am Stadtgraben West, Erweiterung des Urnenfriedhofes sowie das neue Baugebiet Ost IV. Vor Ort berichteten Matthias Merkl vom Bayrischen Landesamt für Denkmalpflege, Dieter Heyse vom Büro für Ausgrabungen und Dokumentation und auch Dieter Haag (Haag Bauunternehmen GmbH).

Es wurde von den Experten anschaulich über die Vorgehensweise, die gesetzlichen Vorgaben sowie den Aufwand und die Ergebnisse der Grabungen informiert sowie Funde begutachtet und Fragen beantwortet. Die Bedeutung der Archäologie konnte den Anwesenden verdeutlicht werden. Die Maßnahmen sind weitgehend abgeschlossen, wodurch die Erschließung des Baugebiets Ost IV und das Wohnbauprojekt am Stadtgraben weiter vorangetrieben werden können.