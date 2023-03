Die Freie-Wähler-Landtagsfraktion hat zum Neujahrsempfang auf dem Nockherberg in München eingeladen – und die Rekordmarke von mehr als 1000 Gästen erreicht. Unter dem Motto: "Bayern – ein Licht in dunklen Zeiten" diskutierten Geladene aus Politik, Wirtschaft, Medien sowie dem Ehrenamt über aktuelle Herausforderungen sowie viele weitere landespolitisch bedeutsame Themen.

Im Rahmen der Veranstaltung hielt Kultusstaatssekretärin Anna Stolz die Laudatio für die erste Verleihung des kommunalen Ehrenpreises der Freie-Wähler-Landtagsfraktion. "Dieser Preis geht an verdiente Kommunalpolitiker der Freien Wähler, die mit ihrem Engagement und Wirken eine besondere Strahlkraft entfalten und für unser aller Arbeit Vorbildwirkung haben", heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Landrätin des Landkreises Kitzingen seit 2000

"Bürgernah, pragmatisch und tief lokal verwurzelt" – das seien Eigenschaften der Freien Wähler und der ersten Preisträgerin des kommunalen Ehrenpreises: Landrätin Tamara Bischof, die seit 2000 die Geschicke des Landkreises Kitzingen lenkt. "Damit geht die Auszeichnung in diesem Jahr nicht nur an eine sehr verdiente Kommunalpolitikerin, sondern auch an eine unserer wichtigsten politischen Mitstreiterinnen", sagte Stolz bei der Verleihung. Landrätin Tamara Bischof freute sich über die "gelungene Überraschung".

"Als Vollblutkommunalpolitikerin ist es mir ein Herzensanliegen, bürgernahe Politik vor Ort mit und für die Menschen zu gestalten, um den ländlichen Raum attraktiv und zukunftsfähig auszubauen", erklärte Bischof. "Aber ohne eine gute Mannschaft hinter sich zu wissen, wären diese Projekte sicherlich nicht realisierbar." Als künftige Herausforderungen bezeichnete sie Nachhaltigkeit, regionale Energieerzeugung und Sozial- und Familienpolitik.