21 wahlberechtigte Mitglieder waren zur Generalversammlung der Freien Wähler Dettelbach ins Gasthaus zum Engel gekommen. Zu Beginn bat der Vorsitzende, Karlheinz Bielek, sichtlich bewegt um einen Moment des Gedenkens an die verstorbene ehemalige Stadträtin Dagmar Thomaier, die in Dettelbach eine sehr große Lücke hinterlassen habe, so Bielek. Erfreulich sei der Mitgliederzuwachs, der seit der letzten Generalversammlung zu verzeichnen ist – 13 mehr als noch 2019. Das teilt der Verein in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Die Kassenprüfer waren voll des Lobes ob der sehr genauen Kassenführung des Schatzmeisters Ernst Plannasch, der bis 2020 insgesamt 30 Jahre Mitglied des Stadtrates war. Der Verein verfüge zwar über schwarze Zahlen, müsse sich jedoch strecken, um auch bei der nächsten Kommunalwahl wieder in der Lage zu sein, seine Erfolge und Ziele zu präsentieren, so Plannasch.

Umbruch im Verein – gesamter Vorstand trat nicht mehr an

Im Anschluss berichtete Bürgermeister Matthias Bielek über die Stadtentwicklung in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Dabei hob er die konstruktive und sachliche Zusammenarbeit im Stadtrat hervor. Insgesamt sei in der neuen Legislaturperiode "viel bewegt und auf den Weg gebracht worden", so Bielek. Daran hätten aktive Bürgerinnen und Bürger, die Verwaltung und der Stadtrat alle ihren Anteil.

Mit den Neuwahlen wurde der Umbruch des Vereins eingeläutet. Die bisherige Vorstandschaft, Kalrheinz Bielek (1. Vorsitzender), Matthias Baumann (2. Vorsitzender), Ernst Plannasch (Kassier) und Andreas Sahlmüller (Schriftführer) trat nicht mehr an. Einstimmig wurde jeweils eine rundum neue Führungsmannschaft gewählt: Neuer Vorsitzender ist Erster Bürgermeister Matthias Bielek, sein Stellvertreter Steffen Bischoff. Neuer Kassier ist der Schnepfenbacher Ortssprecher Volker Heilmann und Schriftführer ist Fabian Schmid.

Abschließend dankte Bürgermeister Bielek ausdrücklich allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern rund um seinen Vater, der das Amt des Vereinsvorstandes 2013 übernommen hatte.