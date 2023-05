Mit dem obligatorischen Sprung ins große Freischwimmbecken eröffnete Oberbürgermeister Stefan Güntner am Wochenende die Kitzinger Freibadsaison auf der Mondseeinsel, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das Freibad hat demnach täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Während die Freibadsaison gerade Fahrt aufnimmt, muss das Hallenbad Aqua-Sole wegen eines Wasserrohrbruchs vorerst geschlossen bleiben. Der Saunabetrieb jedoch startet wieder am Mittwoch, 17. Mai.