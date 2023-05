Hermann Otto Solms liest am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr im Weinkeller am Schloss in Rüdenhausen aus seinem Buch "Frei heraus" und wird über sein selbstbestimmtes Leben berichten. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor, der die folgenden Informationen entnommen sind.

Fast sein halbes Leben war Hermann Otto Solms Mitglied des Deutschen Bundestags. Als einer der wichtigsten Köpfe der FDP prägte und gestaltete Solms Politik und Partei. Ob als Parlamentarier oder im privaten Umfeld: Immer war es der liberale Kerngedanke der Selbstbestimmung, der Hermann Otto Solms bei seinen Entscheidungen geleitet hat.

In seinen Memoiren reflektiert er nicht nur seinen Werdegang, sondern auch den der Partei: Seine adelige Herkunft, die vaterlose Kindheit, die Erfahrungen als Internatsschüler, der Einstieg in die Politik, das Auf und Ab der FDP während der vergangenen fünf Jahrzehnte. Aufschlussreich ist auch sein Blick auf die Entwicklung des parlamentarischen Systems von der Ära Brandt bis zur Ära Merkel, der zeigt, welchen Weg unsere Demokratie in den letzten fünf Jahrzehnten genommen hat.

Platzreservierung unter Tel.: (09383) 7044, der Eintritt kostet 20 Euro, dazu gibt es ein Paar Bratwürste mit Kraut.