Der katholische Frauenbund feierte nach langer Coronapause wieder Fasching im Weingut Emmerich, verbunden mit einer Weinprobe und Fränkischer Brotzeit.

Humorvoll war schon die Begrüßung durch Maria Lorenz und Anne Keysers, die den Altweiberfasching in Iphof suchten.

Beim gemeinsamen Singen des Frauenbundliedes nach der Melodie: Käs is rar, is rar, kamen die Frauen so richtig in Stimmung.

Die Höhepunkte waren: Das Iphöfermännerballett der fidelen Kröpfer, das mit seinem akrobatischen Auftritt für Stimmung sorgte. Der besoffene Feuerwehrmann (Lutz Willy), Opa und Oma wollen es noch einmal versuchen (Elke Stark und Amanda Ohm), die Französische Malerin (Martina Bernhardt), sowie das Vorstandsteam, das die neuste Mode in blauen Säcken zeigte. Es kamen noch Sketche und Witze, die für einen gelungenen Abend sorgten.

Klaus Scheller sorgte mit seiner musikalischen Unterhaltung für die richtige Stimmung.

Von: Maria Lorenz (2. Vorstand, Kath. Frauenbund Iphofen)