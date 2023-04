Der Katholische Frauenbund Dettelbach lud zur Jahreshauptversammlung ins Pfarrheim ein. Erste Vorsitzende Frau Elisabeth Rost begrüßte alle Anwesenden. Besonders den geistlichen Beirat Herrn Martin Drzizga und die Jubilare für 50, 40, 35 und 30-jährige Mitgliedschaft.

Frau Rost sprach den Synodalen Weg an, der vor kurzem zu Ende gegangen ist und weitere Punkt die sich das Jahr über ereignet haben. Im Anschluss wurde der Verstorbenen gedacht, das Bundesgebet vom Frauenbund, ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du Maria gebetet. Der geistliche Beirat sprach das geistliche Wort und bekam 200 Euro für die Ministranten als Spende überreicht.

Die Schriftführerin trug eine umfassende Rückschau auf die Aktivitäten im letzten Jahr vor (Kreuzweg, Maiandacht, Häkelaktion, Herz-Kissen-Aktion, 100-jähriges Gründungsjubiläum, Seniorenbesuche im Hornschen Spital, etc.) und zeigte Bilder in einer Diashow. Besonders zu erwähnen sind die Spenden, die der Verein im Jubiläumsjahr gespendet hat (je 1000 Euro an die Kitzinger Tafel, Hospizverein Würzburg, Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. und 500 Euro an die Bahnhofsmission Würzburg).

Anschließend folgte der Bericht der Kassiererin, Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der gesamten Vorstandschaft. Ehrungen, Neuaufnahmen, Wünsche, Anträge und Sonstiges im Anschluss, bevor es zum gemütlichen Teil zu Kaffee und Kuchen überging. Daraufhin zeigte Hermann Schliermann einige Filme von früher, so dass der Nachmittag mit schönen Erinnerungen an vergangene Zeiten ausklang.

Von: Brigitte Morche (Schriftführerin, Katholischer Frauenbund Dettelbach)