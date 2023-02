Was passiert gerade im Iran? Der Ortsverband der Kitzinger Grünen lädt am Freitag, 3. März, um 17 Uhr zu einer Diskussionsrunde mit Dieter Karg, Mitglied der Iran-Koordinationsgruppe von Amnesty International, in die Kaiserstraße 1 ein. Karg erläutert die aktuelle Situation der Frauen im Iran und klärt über die Hintergründe der Diskriminierung von Frauen in der Gesellschaft und per Gesetz auf, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Vorab berichtet die Grünen-Stadträtin Christa Büttner über ihren Besuch bei einer befreundeten Familie im Iran im Jahr 2018. Anschließend ist Raum für Diskussion. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, auch Kinder sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.