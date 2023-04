Im Jahr 2021 waren im Landkreis Kitzingen laut dem Verantwortlichen für Verkehr bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Harald Hufnagel, zwei tote Motorradfahrer und ein toter Rollerfahrer zu beklagen. Gegen solche Zahlen arbeitet die Kitzinger Verkehrwacht mit ihrem Vorsitzenden Bernhard Bätz mit Aktionen wie dem Fahrsicherheitstraining, das in 13. Auflage auf dem Parkplatz des Unternehmens Knauf über die Bühne ging. Am kommenden Samstag, 22. April, gibt es in Würzburg ein weiteres Fahrsicherheitstraining.

"Die Hauptaufgabe unserer Organisation ist es, die Sicherheit im Verkehr zu fördern", sagt Bernhard Bätz. Deswegen führt die Kitzinger Verkehrswacht jährlich die Fahrsicherheitstrainings für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer durch. Daneben organisiert die Verkehrswacht heuer auch wieder drei Termine der Aktion "Könner durch Erfahrung" für junge Autofahrende. Dazu kommen noch Veranstaltungen für Senioren wie Pkw-Trainings oder Pedelc-Trainings. Ansprechpartner und Telefonnummern sind im Internet auf der Seite www.verkehrswacht-kitzingen.de zu finden. "Wir sind dem Unternehmen Knauf und den Verantwortlichen im Kitzinger Inno-Park sehr dankbar, dass sie ihre Gelände für unsere Veranstaltungen zur Verfügung stellen", betont Geschäftsführer Norbert Müller. "Ein weiterer Schwerpunkt unserer Verkehrswacht ist die Schulwegsicherheit", erklärt Norbert Müller. Hier würden immer Schüler oder Eltern gesucht, die sich für den Lotsendienst zur Verfügung stellen. Ein Vorbild ist der Großlangheimer Bernhard Schmitt, der sich seit 30 Jahren dort engagiert und auch in Sulzfeld würden die Eltern der Einschulungsklassen sich gerne einbringen.

Bei dieser Veranstaltung kann jede und jeder ohne Anmeldung kommen und es fallen keine Kosten für die Teilnehmer an. An mehreren Stationen haben Fahrlehrer unterschiedliche Aufgabenstellungen für die Teilnehmenden. Von der Bremsprobe über Kurvenfahren bis zu simulierten Ausweichmanövern erstreckt sich der Parcours. "Wir wollen den Bikern damit den Einstieg in die Saison erleichtern und das Feeling für die Maschinen fördern", meint Norbert Müller. "Wir haben viele junge Leute zum Führerschein gebracht und jetzt wollen wir sie weiter anleiten", bemerkt Fahrlehrer Matthias Ringelmann von der Kitzinger Fahrschule avanti. Es gehe darum, bei den Teilnehmenden die Lust an der Weiterbildung zu vermitteln. "Frauen hören dabei manchmal genauer zu als Männer", lautet Ringelmanns Erfahrung. Da die Veranstaltung kostenlos und ungezwungen abläuft, sind hier alle Altersstufen mit Zweirädern vom kleinen Roller bis zum großen Bike vertreten.

Lena Krämer aus Gnötzheim und Felicitas Stöckl aus Kitzingen waren beide zum ersten Mal dabei. Krämer war durch ihren Fahrlehrer auf die Veranstaltung aufmerksam geworden und ihre Eltern ermunterten sie zum Mitmachen. "Wir erwarten uns, heute unser Können aufzufrischen und gute Tipps zu bekommen", sagte Lena Krämer. Beide kauften sich nach dem 16. Geburtstag kleine Motorräder mit 125 Kubikzentimetern, die handlich sind. Viel schwerer tat sich ein Mann mittleren Alters als er mit seiner großen Maschine bei einer langsamen Übung zu Boden ging und zwei Helfer nötig waren, um die BMW wieder aufzurichten. "Wenn der Fahrlehrer gemeint hat, dass wir es gut gemacht haben, dann sind wir bestätigt worden", resümierte der Markt Einersheimer Martin Hüßner.

Für Interessierte findet kommenden Samstag, 22. April, von 10 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Würzburger Bereitschaftspolizei, Sedanstraße 52, ein weiteres Fahrsicherheitstraining statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.