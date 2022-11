Eine unerfreuliche Begegnung mit einem Hund hatte eine Frau am Mittwoch in Kitzingen. Zwischen 16.30 und 16.45 Uhr stand die 44-jährige Frau auf der Straße im Marshall-Heights-Ring. Unvermittelt sei ein größerer, schwarzer Hund bellend auf sie zu gerannt und hätte nach ihr geschnappt, berichtet die Polizei. Vor Schreck stürzte die Frau nach hinten und stieß mit dem Kopf auf den Asphalt. Die bislang namentlich unbekannte Hundehalterin hätte danach ihren Hund an sich genommen und sei mit ihrem Auto davongefahren, ohne Hilfe zu leisten. Bei dem Sturz verletzte sich die 44-Jährige leicht. Der Rettungsdienst transportierte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Kennzeichen des Autos, mit der die noch zu ermittelnde Frau davonfuhr, wurde jedoch notiert.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.