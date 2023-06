Auch in diesem Jahr fanden am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid wieder die Französischtage der 7. Klassen statt. Die Fachschaft Französisch hatte dafür verschiedene Programmpunkte vorbereitet, mit dem Schwerpunkt, den Französischraum neu zu gestalten. Die Französischschülerinnen und -schüler der 7. Klassen begannen den ersten Tag mit einem gemeinsamen - typisch französischem - Frühstück. Die Französischlehrerinnen hatten frische Croissants und knuspriges Baguette mitgebracht und die Schülerinnen und Schüler konnten typische Brotaufstriche wie z.B. Kastanienmarmelade probieren. Anschließend wurden sie in Gruppen aufgeteilt und begannen mit der Gestaltung des Raumes. Einige Schülerinnen und Schüler bemalten Leinwände, andere gestalteten die Sichtblenden neu. Weiterhin erfuhren sie Wissenswertes über die deutsch-französische Geschichte und Beziehungen. Da der Élysée-Vertrag vor 60 Jahren unterzeichnet wurde, stand die deutsch-französische Freundschaft im Mittelpunkt. Natürlich durften auch selbstgebackene Crêpes an diesen Tagen nicht fehlen. Zum Abschluss veranstalteten die Schülerinnen und Schüler ein Boule-Turnier, um auch diese typisch französische Tradition kennenzulernen.

Von: Isolde Kestler (Französischlehrerin, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)