"Abflugbereit - prêt à décoller" hieß es vom 4. bis 11. Juni am Flugplatz Kitzingen, denn hier hoben nicht nur die unterfränkischen Pilotinnen und Piloten sondern auch erstmals auch eine französische Gastfliegergruppe ab. Nach dem sehr erfolgreichen deutsch-französischen Jugendaustausch der Kitzinger Flieger im französischen Challes les Eaux im letzten Jahr war der Luftsportclub nun Gastgeber.

Angereist waren neun junge Luftfahrer und Funktionsträger des CSVVA – Les Planeurs de Challes, um die Stadt und die wunderschöne Gegend rund um Kitzingen am Boden und vor allem aus der Luft zu erkunden. Der Gegenbesuch wurde - wie bereits im letzten Frühsommer - vom deutsch-französischen Jugendwerk bezuschusst. Zu so einer besonderen Zusammenkunft gehört natürlich auch ein besonders Flugzeug, denn viele der Flüge wurden mit dem doppelsitzigen LEADER -Förderflugzeug durchgeführt. Dieses Förderflugzeug ermöglichte gemeinsames Fliegen in deutsch-französisch gemischten Besatzungen – gelebte europäische Freundschaft. Da der gesamte Funkverkehr und auch die Organisation am Boden in Deutsch stattfinden muss, wurden jegliche Pausen und die Abendstunden dazu genutzt, den sprachliche Horizont zu erweitern, Katharina Fries (Kitzingen) hatte hier die Aufgabe zur Sprachanimation übernommen.

Zur Mitte der Woche wurde dann ein Pausentag eingelegt. Die Überlegung dauerte nicht lange, war ein passendes Alternativprogramm gefunden. So machte sich die bunt gemischte Gruppe auf den Weg zur Wasserkuppe – der Wiege des Segelflugs. Zitat von Aourhegan Morel: "Die Luftfahrt ist viel mehr als nur Fliegen, sie ist auch ein Ort unvergesslicher Begegnungen und starker Freundschaften."

Die deutsch-französische Freundschaft wird weitergelebt und ausgebaut, hier waren sich alle Beteiligten einig. Hier wird ein grundlegendes Element des LEADER Programmes mit Freude gelebt.

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) ist eine internationale Organisation im Dienst der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Aufgabe des DFJW ist es, die Verbindungen zwischen jungen in Deutschland und Frankreich auszubauen und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen.

Von: Herbert Sattler (Vorstand, Luftsportclub Kitzingen e.V.)