Seit beinahe 40 Jahren besteht die Freundschaft zwischen Kitzingen und dem südfranzösischen Prades. 21 Gäste machten sich kürzlich auf die fast 1250 Kilometer lange Strecke, um das lange Wochenende vom 29. April bis 2. Mai in der mainfränkischen Partnerstadt zu verbringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Dem Schreiben an diese Redaktion sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

Höhepunkt des Besuchs war die Teilnahme am Mainfestival. Musiker aus Prades bereicherten das Angebot mit einem Konzert in der Rathaushalle, eine Geigerin brachte französischen Flair auf den Stadtbalkon. Auf dem ehemaligen Gartenschaugelände schenkten die Freunde aus Prades auch Wein aus ihrer Region aus.

Sportlich wurde es am „Roten Platz“, wo eine Mannschaft aus Prades für internationalen Turniercharakter sorgte. Im Roxy-Kino genossen die Gäste mit ihrem Gastgebern einen Film mit anschließender Verkostung. Oberbürgermeister Stefan Güntner empfing die Gäste offiziell im historischen Sitzungssaal des Rathauses und zeigte sich begeistert von der gewachsenen Bande zwischen den beiden Städten.

Zum Stadtfest Anfang Juni werden Gäste aus der polnischen Partnerstadt Trebnitz erwartet, zum Weinfest kommen die italienischen Freunde aus Montevarchi.

Wer sich als Gastgeber einbringen möchte, kann sich jederzeit bei der Stadt Kitzingen, Tel.: (09321) 201004 oder E-Mail: veranstaltung@stadt-kitzingen.de melden.