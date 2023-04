Quer durch die Landschaften des klassischen französischen und belgischen Chansons geht es am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr im Kultur- und Kommunikationszentrum (KUK) in Dettelbach. Wie die Stadt Dettelbach mitteilt, ist an diesem Abend der Düsseldorfer Sänger und Gitarrist Jochen Jasner zu Gast und singt bekannte Chansons von Jacques Brel, von Yves Montand und Juliette Gréco, aber auch Titel von Chanson-Legenden wie Georges Brassens, Edith Piaf oder Charles Aznavour sind zu hören. Karten zu 15 Euro sind im KUK erhältlich.