"Lumen de Lumine - Licht vom Licht" – so überschreiben die Mitglieder der Frankfurter Choralschola unter der Leitung von Johannes Sell ihr Konzert, das am Samstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg stattfindet. Gregorianischer Choral ist in seiner über tausend Jahre alten Klanggestalt bis heute Zeugnis intensiver Beziehung zum gesungenen Glauben, heißt es in einer Mitteilung von Schwester Dorothea Krauß von der Communität Casteller Ring. Mit ihrem aktuellen Programm begibt sich die Frankfurter Choralschola auf Spurensuche nach Aspekten des Lichtes in den Antiphonen und Hymnen des Gregorianischen Chorals und kontrastiert sie mit zeitgenössischen Kompositionen für Akkordeon. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.