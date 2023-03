Die Gruppe Kitzingen des Frankenbundes holte ihre um ein Jahr verspäteten Wahlen nach. Vorsitzender Gottfried Hofmann wurde ebenso im Amt bestätigt wie Schriftführerin Gertrud Ziegler und Kassenverwalter Gerhard Löffler. Änderungen gab es lediglich für die Kassenprüfung, die obliegt zukünftig Maria Haun und Marianne Bischoff.

Die Versammlung war durch einen Streifzug in Bildern durch das Jahr im Kitzinger Land von Rudolf Krauß eröffnet worden. Im Vorjahr hatten die derzeit 92 Mitglieder dem Bericht von Gertrud Ziegler zufolge zahlreiche Wanderungen, Ausflugsfahrten und Stadtfrührungen unternommen, an denen sich durchschnittlich 20 Personen beteiligten.

Zur Fortsetzung der Tradition, einmal im Monat gemeinsam unterwegs zu sein, stellte Hofmann das Jahresveranstaltungsprogramm der Gruppe vor, die sowohl in die nähere Umgebung, aber auch an entferntere Orte führen sollen. Ausflüge sollen zukünftig der besseren Parkmöglichkeiten wegen am Bleichwasen beginnen.

Schließlich stand die Ehrung langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Vor 50 Jahren hatte sich Franz Böhm zur Mitgliedschaft im Frankenbund entschlossen, 25 Jahre gehört Ingeborg Burrlein dem Frankenbund an. Als er seine Urkunde erhielt, bedauerte Böhm, dass er in der Vergangenheit oft nicht bei Veranstaltungen dabei sein konnte. Franken habe den Frankenbund jedoch verdient.