Beim vereinsinternen Königsschießen, welches in 2022 wieder ohne besondere Auflagen stattfinden durfte, haben wir an zwei Schießtagen allen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben sich am Wettkampf um den Titel des Schützenkönigs 2022 zu beteiligen.

Am Samstag, 3. Dezember ,wurde dann das Geheimnis um den neuen Schützenkönig gelüftet. Gespannt lauschten die Mitglieder der Königsproklamation, welche im Restaurant "Hot-Chili" in Mainstockheim stattfand.

Frank Grap wurde mit einem 82 Teiler zur neuen Hoheit der Schützengesellschaft gekürt. Der Titel des Vereinsmeisters, welcher für den besten "Serien-Schützen" verliehen wurde, ging dieses Jahr an unseren Vereinsvorstand Robert Meindl, der seit 2022 das Amt des Schützenmeisters bekleidet. Damen-Vereinsmeister wurde Katja Willacker. Über den Titel der Schüler-Vereinsmeisterin konnte sich Hailey Brinker freuen.

Nach einem Jahr Regentschaft wurde die Königskette von Alexander Willacker, dem Schützenkönig 2021, an Frank Grap weitergegeben. Auch stiftete Alexander Willacker seinem Nachfolger eine handbemalte Königsscheibe, die dieses Jahr mit dem Wappen des Landkreises Kitzingen veredelt wurde.

1. Ritter wurde Robert Meindl und der Titel des 2. Ritter ging an Claudia Geitz. Hailey Brinker, die erst vor kurzem der Schützengesellschaft beigetreten ist, darf sich nun Jugend-Schützenkönigin 2022 nennen.

Nach alter Tradition wurden so der Schützenkönig, der "Prinz" sowie die Gewinner der Festpreise gekürt und geehrt.

Außerdem wurden die besten Einzelschüsse, die beste Serie und die beste Schuss-Kombination des Wettkampfes mit jeweils eigenen Preiskategorien honoriert.

Die Schützengesellschaft bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern und freut sich auf weitere sportliche Wettkämpfe im kommenden Jahr.

Ergebnisse Königsschießen 2022: Schützenkönig: Frank Grap (82 Teiler), 1. Ritter: Robert Meindl (360 Teiler), 2. Ritter: Claudia Geitz (482 Teiler), Jugend-Schützenkönigin: Hailey Brinker, Vereinsmeister: Robert Meindl (348 Ringe), Damen-Vereinsmeister: Katja Willacker (326 Ringe), Schüler-Vereinsmeister: Hailey Brinker (106 Ringe).

Von: Thomas Popp (Schriftführer, Schützengesellschaft Mainstockheim)