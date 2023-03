Diese Woche wurde das FLSH Schloss Gaibach von Mahault Sturm-André vom Deutsch-Französischen Institut in Erlangen besucht. Mahault ist die diesjährige France Mobil Lektorin aus der französischen Stadt Nancy. Zwölf französische Lektorinnen und Lektoren des Institutes sind während des Schuljahres in ganz Deutschland unterwegs. An unterschiedlichen Schulen begeistern sie während einer Schulstunde Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen durch innovative Methoden von der französischen Sprache und frankophonen Kultur und machen ihnen Lust auf eine internationale Mobilitätserfahrung. Am FLSH kamen die 10. Klassen bei Victoria Schöndube und die 6. Klassen bei Stefanie Lange in den Genuss von zwei je 45-minütigen Animationen. Mit dabei waren sogar solche Schüler und Schülerinnen, die zuvor noch kein Wort Französisch gesprochen hatten. Am Ende waren auch sie ohne Probleme in der Lage ihren Namen, ihren Wohnort, ihre Hobbys und andere Informationen über sich spielerisch mit den anderen zu teilen und dass, obwohl die komplette Animation ausschließlich auf Französisch erfolgte. Außerdem lernten die Schüler*innen aktuelle französische Musik, Farben und noch vieles mehr kennen. Man kann sagen: mit den ausgewählten Methoden gelingt es, ein frisches und modernes Bild Frankreichs zu vermitteln, fernab der bekannten Klischees. Und das Wichtigste: den Schüler*innen macht es richtig viel Spaß auch einmal ohne Lehrer*innen von einer echten Französin zu lernen.

Von: Stefanie Lange (Lehrerin, am FLSH Schloss Gaibach)