Zur Dezemberveranstaltung der Seniorenunion im Landkreis Kitzingen konnte der Vorsitzende Otto Hünnerkopf nahezu 60 Besucher im Schwarzen Adler von Wiesenbronn begrüßen. Der bekannte fränkische Mundartdichter Wilhelm Wolpert aus Haßfurt war zu Gast und begeisterte die Besucher mit seinen Gschichtli und Gedichtli in fränkischer Mundart bei Kaffee und Kuchen, heißt es in einer Pressemitteilung der Seniorenunion. Passend zur Jahreszeit trug Wolpert mehrere Geschichten vor, die die Zuhörer immer wieder zum Lachen brachten. So wurde von vielen Besuchern der Wunsch geäußert, auch im kommenden Jahr eine ähnliche Veranstaltung zu organisieren. Otto Hünnerkopf kündigte an, dass der Vorstand der Seniorenunion auch für 2023 ein abwechslungsreiches Programm vorbereite, das im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Januar vorgestellt werde.