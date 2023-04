Das Kirchenburgmuseum firmiert seit seiner Umstrukturierung als Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim. Die Veränderungen, die sich aus der Gründung des Zweckverbandes (ZV) ergeben, standen im Brennpunkt der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen.

Im Zuge der Neuwahlen hieß es für Reinhard Hüßner nach 30 Amtsjahren Abschied nehmen von der Verantwortung im Förderverein, früher Träger des Museums. 24 Wahlberechtigte kürten Andrea Linz als neue Vorsitzende und Philipp Heubach als Vize.

Ehe Walter Hertlein zum Wahlgang rief traf die Versammlung zwei weitreichende Entscheidungen, mit denen die Umstrukturierung zum ZV zum Abschluss kommt.

Der Verband trägt bereits seit dem 1. Januar 2020 die Verantwortung für die Museumssammlung mit Unterbringung, Konservierung und Inventarisierung. Derzeit wird ein Museumsdepot geplant. Da der nunmehrige Förderverein die Anforderungen weder personell noch finanziell stemmen kann, wurde die Sammlung an den ZV übertragen. Als reiner Förderverein ist der langfristige Bauunterhalt für die vereinseigenen Gebäude Krämerladen Hassold, Kleinbauernhof Hahn, Dorfschmiede Wolf und Schlosserei Ruhl-Wolf nicht mehr gewährleistet. Die Versammlung beschloss daher, alle Liegenschaften langfristig an den ZV zu verpachten, der im Gegenzug sämtliche Kosten für Betrieb und Unterhalt einschließlich Renovierungen übernimmt. Dafür aufgebaute Rücklagen gehen ebenfalls an der Verband.

Letzte Amtshandlung: Überblick über 30 Jahre Kirchenburgmuseum

In einer letzten Amtshandlung als Vorsitzender hatte Hüßner einen umfassenden Überblick über 30 Jahre Kirchenburgmuseum vorbereitet. Er erinnerte an die Anfänge 1993, an die Zeit der Einrichtung von Scheunen und Gebäuden mit Themenschwerpunkten, zumeist nach Renovierungen. Frisörsalon, Bäckerei, Trachtensammlung, das alte Schulhaus mit dem Büro im Obergeschoss und vieles mehr wurden dank Spenden und Zuwendungen ständig erweitert. Derzeit laufen die abschließenden Arbeiten für die neue Museumspädagogik und die Museumsgaststätte. Hüßners Bilanz: in 30 Jahren wurde viel erlebt und erreicht. Zur Kassenentwicklung erklärte er, dass dem Förderverein zukünftig lediglich die Mitgliedsbeiträge zukommen.

Für seine Aufbauarbeit zollte ihm die Versammlung stehend Beifall. Landrätin Tamara Bischof fasste zusammen, dass die Umstrukturierung Sicherheit für alle Beteiligten biete. Bürgermeister Dieter Lenzer stellte fest, dass mit dem Ausscheiden Hüßners, der persönlich animiert und so Verein und Museum vorangebracht habe, eine Ära zu Ende gehe. Derzeit sucht die Stadt noch einen Pächter für die Museumsgaststätte, in der jährlich rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

Geschäftsführer Jagla berichtete von bereits bestehender Nachfrage in der Museumspädagogik und kündigte an, dass es die etablierten Veranstaltungen neben vielen anderen weiter geben werde. Die neue Vorsitzende Andrea Linz kündigte an, dass sich vieles ändern werde und setzte auf gute Zusammenarbeit. Sie dankte Hüßner für seinen vorbildlichen, großartigen Einsatz und das Einbringen von Wissen, immer gepaart mit Optimismus. So sei er ein Teil von "Sundi" geworden. Gleichzeitig setzt sie auf weiteres Einbringen von Forschungsarbeiten.

Ergebnis der Wahl

Vorsitzende: Andrea Linz, Stellvertreter: Philipp Heubach, Schriftführung: Janina Schmidt, Kasse: Niklas Jagla, Beisitzer: Wolfgang Beyhl, Heike Wolf und Karl Volland, der zusammen mit Christa Kern auch Mitglied es Verbandsrates ist. Beide werden vertreten von Beyhl und Wolf, Kassenprüfer: Irmtraud Linz und Richard Kohr.