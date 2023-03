Unter Alkoholeinfluss stand ein 51-jähriger Radfahrer, der am späten Mittwochnachmittag in Kitzingen einen Unfall verursachte. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29-jähriger Hyundai-Fahrer entlang der Flugplatzstraße. Im Bereich des Torbogens kam ihm ein 51-Jähriger trotz einer Engstelle mit einem Fahrrad entgegen. Der Radfahrer touchierte aufgrund der geringen Fahrbahnbreite erst den Torbogen und anschließend den Hyundai. Nach dem Unfall fuhr er davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der Hyundai-Fahrer fuhr dem Flüchtigen nach und konnte ihn stellen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Radler. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der Mann musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Am Hyundai entstand ein Schaden an der Rückleuchte.