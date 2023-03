Am Samstagvormittag wurde ein 33-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Hierbei habe der unbekannte Zeuge gesehen, wie der Täter Waren in seiner Kleidung versteckte. Im Anschluss habe er seine Feststellungen einem Mitarbeiter des Marktes mitgeteilt. Als der Mitarbeiter den Täter auf das Verhalten ansprach und mit der Polizei drohte, riss sich der Dieb los und flüchtete in Richtung des Kitzinger Bahnhofs. Dort wurde er von den Zeugen zunächst aus den Augen verloren.

Auf einem Grundstück im Amalienweg konnte der Mann schließlich wieder aufgegriffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei versuchte er sich fortlaufend zu wehren und beleidigte die Helfer. Bei dem Täter fand sich anschließend noch weiteres Diebesgut, das sichergestellt wurde. Der Mitarbeiter des Verbrauchermarktes wurde leicht verletzt. Gegen Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und wegen Beleidigung eingeleitet. Der bislang unbekannte Zeuge, der im Supermarkt den Dieb meldete, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.