In der Woche vor den Osterferien empfingen Schüler*innen der 11. und 12. Klasse des Franken-Landschulheims zum ersten Mal Gäste des Instituto de Educación Secundaria Berenguer d´Anoia der Stadt Inca im Zentrum Mallorcas. Am FLSH kann Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache gewählt werden. Ziel dieses Austauschs ist daher primär, die sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern sowie die Schüler*innen für den weiteren Spracherwerb zu motivieren.

In intensiven fünf Tagen tauchten die Gastschüler*innen in das Leben in deutschen Familien bzw. im Internat der Schule ein. Neben Ausflügen nach Würzburg und Rothenburg standen ein Wandertag und natürlich auch das Kennenlernen der Schule auf dem Programm. Die Begegnung war geprägt von Neugierde, Begeisterung, Empathie und Toleranz. Die Schüler*innen knüpften persönliche Beziehungen und lernten, mit kulturellen und individuellen Unterschieden umzugehen und diese zu respektieren – eine persönliche Bereicherung, die weit über das Praktizieren der Fremdsprache hinausgeht.

Der Gegenbesuch der beteiligten Schüler des Franken-Landschulheims auf Mallorca wird im Juni stattfinden. Wir freuen uns darauf!

Von: Elke Schliermann-Kraus (Lehrkraft am FLSH Schloss Gaibach)