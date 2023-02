Wie schon im Vorjahr hat das FLSH Schloss Gaibach auch für das Jahr 2022 die Auszeichnung "gute gesunde Schule" erhalten. Das "Landesprogramm für die gute gesunde Schule Bayern" unterstützt dabei, die Gesundheit der Schulfamilie zu erhalten. Dass die Gesundheit der Schüler*innen für das FLSH eine Herzensangelegenheit, zeigt sich an den beiden ausgezeichneten Projekten.

So konnte die Schule zum einen mit ihrer Sportklasse überzeugen – Im Klassenzimmer dieser fünften Klasse stehen acht so genannte Deskbikes, auf denen die Schüler*innen abwechselnd während des Unterrichts auf der Stelle radeln und so ihren Bewegungsdrang ausleben und ihre Gesundheit sowie ihr Wohlbefinden verbessern können. Davor befinden sich elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, wodurch die Kinder dem Unterrichtsgeschehen wie gewohnt folgen können. Organisiert werden die zügigen Wechsel der jeweils acht Radfahrer unter anderem mit einer im Klassenzimmer aufgehängten Sportuhr. Die Schüler*innen der "Sportklasse" erfahren darüber hinaus in diversen Projekten und Aktionen mehr zu den Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung. So bekommen sie zum Beispiel bei einem frisch in der Schulküche vorbereiten Frühstück weitere Anregungen und Ideen zur gesunden Lebensführung.

Zum anderen trägt auch die neu installierte "Calisthenics-Anlage" zur Fitness und Gesundheit der Schüler*innen und der Lehrkräfte bei. Hierbei wird das eigene Körpergewicht für ein intensives Krafttraining in einem Fitness-Parcours genutzt. Die Anlage ist richtet sich an alle Jahrgangsstufen und schult die Schüler*innen nicht nur in den Bereichen Gesundheit und Fitness, auch die Lernbereiche "Fairness" und "Kooperation" können prima an diesem Sportgerät umgesetzt werden.

Auch für das Jahr 2023 plant das FLSH Schloss Gaibach weiter am gesundheitlichen Wohlbefinden der gesamten Schulfamilie zu arbeiten.

Von: Carina Pabst (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)